Bilecik'te üreticilere 370 paket kanola tohumu dağıtıldı!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik’te kanola ekiminin yaygınlaştırılmasıyla birlikte hem üretimin artırılması hem de çiftçilerin gelirlerinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Tarımsal üretimin çeşitlenmesiyle Bilecik ekonomisine önemli katkılar sağlanması bekleniyor.

Vali Sözer, “'Türkiye Yüzyılı – Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalarla, çiftçilerimize verilen destekler kararlılıkla sürdürülecek." dedi.

Sözer programda çiftçilerle sohbet ederek onların talep ve görüşlerini de dinledi. Vali Sözer ayrıca çiftçilerin desteklenmesine yönelik faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.