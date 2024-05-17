Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheli şahsın üzerinde 19,38 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.
Yakalanan uyuşturucu şüphelisi şahıs hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.