Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, bulunduran,nakleden ve ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda O.A. ve R.A. isimli şahıslar üzerinde 210,13 gr Esrar maddesi, 88 adet ecstasy maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak haklarında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan yasal işlem başlatılan O.A. ve R.A. isimli şahıslar, ilk ifadelerinin ardından sevk edildiği Bilecik Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA