Bilecik’te yağışlar öncesinde mazgallarda temizlik çalışması yapıldı

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

Bilecik’in birçok noktasında birbirinden farklı alanlarında çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin tüm bölgelerinde bulunan mazgallarda temizlik çalışmasını yerine getirdi.

YERLERE ÇÖP ATILMAMASI YÖNÜNDE UYARILAR YAPILDI

Çalışmaları kapsamında birçok noktada yenileme ve düzenleme çalışmasını da gerçekleştiren ekipler, yapılan mazgal temizliği çalışması ile yağış anında oluşabilecek sıkıntıları gidermiş oldu.

Çevre temizliğine dikkat çeken ekipler, cadde ve sokaklara çöp atılmaması konusunda vatandaş ve esnafa uyarılarda bulundu.