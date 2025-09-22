Bilecik’te yağışlar öncesinde mazgallarda temizlik çalışması yapıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri faaliyetleri kapsamında şehirdeki birçok noktada yer alan mazgallarda temizlik çalışması yapıldı.

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

Bilecik’in birçok noktasında birbirinden farklı alanlarında çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin tüm bölgelerinde bulunan mazgallarda temizlik çalışmasını yerine getirdi.

1-003.jpg

2-003.jpg

YERLERE ÇÖP ATILMAMASI YÖNÜNDE UYARILAR YAPILDI

Çalışmaları kapsamında birçok noktada yenileme ve düzenleme çalışmasını da gerçekleştiren ekipler, yapılan mazgal temizliği çalışması ile yağış anında oluşabilecek sıkıntıları gidermiş oldu.

3-004.jpg

Çevre temizliğine dikkat çeken ekipler, cadde ve sokaklara çöp atılmaması konusunda vatandaş ve esnafa uyarılarda bulundu.

