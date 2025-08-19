Bilecik’te yangınlardan etkilenen vatandaşlara acil yardım ödemesi yapıldı!

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 21.07.2025 - 28.07.2025 tarihleri arasında etkili olan yangın afetinden dolayı 7 köy ve bu köylerde ikamet eden vatandaşlar çeşitli ölçülerde etkilendi. Yangından etkilenen vatandaşlara hane başına olacak şekilde acil yardım ödemesi yapıldı.

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç Başkanlığında tüm kamu kurum ve kuruluşların birim amirlerinin katılımıyla yangınlarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Kaymakam Kılıç toplantıda yangınlar sonrası tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kendi görev alanlarında çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettirdiğini söyledi.

Çalışmalar kapsamda, Osmaneli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yangından etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kaynak talep ettiği bilgisini veren Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı / Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından mevzuatdaki en üst limitten hanelere dağıtılmak üzere 2.000.000 TL kaynak tahsisi edildiğini söyledi.

Kaymakam Kılıç, “Sosyal inceleme uzmanları ve Köy muhtarlıklarımızca birlikte yapılan araştırma ve inceleme sonucu 7 köyümüzde fiili olarak ikamet ettiği tespit edilen tüm hanelerimize hane başına eşit miktarda olan acil yardım ödemeleri banka hesaplarına yatırılmıştır.” dedi.

