Bilecik’te yangınların ardından köylere su tankeri alınıyor

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Temmuz ayında yapılan İl Genel Meclis toplantılarında Cumhuriyet Halk Partisi grubu tarafından verilen önerge ile orman yangınları ile ilgili alınan ve alınması gereken önlemlerin araştırılması ve orman köylerinden başlayarak her köye 5 ton kapasiteli su tankı alınması talep edildi.

Ağustos ayı Meclis toplantılarında CHP grubunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen önergesi ile ilgili komisyondan gelen rapor görüşüldü. Raporun görüşülmesi esnasında söz alan Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Orhan Uğur, su tankeri alımı ile ilgili İl Özel İdaresinin mevcutta bütçesi bulunmadığını söyleyerek, Kasım ayında yapılacak olan ek bütçe çalışması ile oluşturulacak kaynaktan orman köylerinden başlanarak su tankeri alımı yapılacağını ifade etti.

Uğur yaptığı konuşmada, “Ek bütçe olmadığı için biz Kasım ayındaki bütçeye yine ilçelerimize 2’şer tane olmak üzere alacağız. Bir iki tane olmak üzere köylerimize alacağız. Zaten Kasım ayı yaklaştı.” dedi.

Orhan Uğur’dan sonra söz alan CHP grup sözcüsü İsmail Hakkı Elmas ise önergelerinde su tankı alınmasının yanında Orman İşletme ve Tarım ve Orman Müdürlüklerinden görevlendirilecek yetkililer tarafından yangınlarla ilgili İl Genel Meclisinin bilgilendirilmesini de talep ettiklerini hatırlatarak komisyon kararlarında bu konuya değinilmediğini söyledi.

İsmail Hakkı Elmas’ın yaptığı hatırlatma sonrası Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğünden birer yetkilinin komisyonuna davet edilerek komisyon üyelerine Bilecik’te çıkan orman yangınları ile ilgili bilgi vermesine ayrıca Kasım ayımda yapılacak ek bütçe ile orman köylerinden başlayarak köylere su tankı alınmasına oy birliği ile karar verildi.