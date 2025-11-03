YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarının birincisi İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapıldı. Toplantı normal saatinden yarım saat geç başlarken 5 dakika içinde sona erdi.

İl Genel Meclisi, Kasım ayında İl Özel İdaresi 2026 yılı bütçesi belirleneceğinden tam ay mesai yapacak. Kasım ayı toplantılarının ilki İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş Başkanlığında yapılırken 2 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyona havale edildi.

Gündemde yer alan 2026 Yılı Yatırım ve Performans Programı ile Bilecik İl Özel İdaresi 2026 mali yılı bütçe tasarısı ve eki cetvellerinin m.i.b.m.y.'nin 27'nci maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10'uncu maddesi gereği görüşülmesi konuları oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Kasım ayı Meclis toplantılarının ilki meclis üyelerinin gündem dışı konularda söz alması ile son buldu.