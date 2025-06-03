Bilecik’te yeni dönem: Yeni Vali Faik Oktay Sözer göreve başladı!

Bilecik Valiliği bahçesinde düzenlenen karşılama töreninde askeri mangayı selamlayan Vali Sözer, protokol üyeleri ile tokalaşarak buradan makamına geçti. Sözer, yaptığı ilk açıklamasında şunları ifade etti:

“Öncelikle sözlerime başlamadan, şahsıma bu onurlu vazifeyi tebliğ eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum. Böylesine köklü bir tarihe sahip olan Bilecik ilimize bağlı olarak atanmış olmaktan büyük bir onur ve şeref duyuyorum. Burası dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun; hoşgörünün, devlet aklının öncüsü Şeyh Edebali'nin, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözleriyle yoğrulmuş; can devletinin ilk temellerini atan Ertuğrul Gazi'nin adalet anlayışıyla şekillenmiş kadim bir şehirdir.

“ORTAK AKILLA HAREKET EDECEĞİZ”

İnsan ve çevre olarak da yapacağımız çalışmalara tüm hemşerilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın da dahil edilmesiyle, katılımcı, şeffaf, üretken ve insan odaklı bir yönetim anlayışıyla el ele vererek, ortak akılla hareket edeceğiz. Her daim kapımız da gönlümüz de aziz milletimize ve Bilecikli hemşehrilerimize açık olacaktır.

Ben bu vesileyle, geçmiş yıllarda da aynı bu şuurla milletimize hizmet eden tüm valilerimize, bu katkılara vesile olan siyasetçilerimize ve toplum önderlerine şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri, başta şehit analarımız olmak üzere, aziz milletimize mahcup etmesin. Bu vesileyle tekrar ecdadımızı saygıyla, rahmetle, minnetle yad ediyor; Allah yardımcımız olsun.”