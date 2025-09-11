Bilecik’te yeni eğitim öğretim dönemi için tüm tedbirler alındı!

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görebilmeleri için tüm önlemlerin alındığını duyurdu.

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bilecik Emniyet Müdürlüğü olarak, geleceğimizin teminatı evlatlarımızın her daim yanındayız. Eğitim öğretim yılının huzur ve güven içinde sürdürülebilmesi için asayiş ve trafik yönünden tüm tedbirlerimizi aldık." denildi.

Tedbirler kapsamında, öğrenci servis araçlarında düzenli denetimlerin sürdürüldüğü, şoför ve rehber personellere yönelik eğitimlerin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada öğrencilerin güvenliğinin her şeyden önemli olduğu vurgulanarak, okul çevrelerinde hiçbir olumsuzluğa izin vermeyeceği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, "Tüm öğrencilerimize başarılı ve güvenli bir eğitim yılı dileriz." denildi.

