Bilecik’te yol kenarında gıda satış yapan noktalara denetim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yol kenarlarında gıda satışı yapan noktalara yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Araç, otobüs ve kamyonlar için oluşturulmuş dinlenme tesisleri, mola yerleri ile mevsimlik çadır ve tezgâh benzeri gıda satış noktaları "Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ve 5996 sayılı Kanun" kapsamında incelendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlilerinin denetimlerinin süreceği öğrenildi.

