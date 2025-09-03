Bilecik’te zabıta görevlilerinden çocuklara eğlenceli sunum

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda çocuklara, Zabıta Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları uygulamalı olarak anlatıldı.

Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programda zabıta görevlileri çocuklara keyifli bir sunum yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu’nun da katıldığı etkinlikte Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev ve görevliler, kurdukları stantlarda yaptıkları çalışmaları anlattı.

OKUL KANTİNİ, MARKET VE EKMEK FIRINI DENETİMLERİNİ ANLATTILAR

Zabıta Müdürü Öndersev amaçlarının çocuklara küçük yaşlarda Zabıta Müdürlüğü’nün görev ve çalışma alanları hakkında bilgi vermek olduğunu belirterek, ‘’Bugün sevgili çocuklarımızla çok anlamlı bir etkinlik yaptık. Zabıta memurunun tanımı, görev ve yetki alanları, yaptığımız çalışmalar, toplumsal yaşamdaki yerimiz ve yerel yönetimlerdeki işlevlerimizi uygulamalı olarak anlatma fırsatı bulduk’’ ifadelerini kullandı.

“BİLECİK’TE DİLENCİYE VE İZİNSİZ ÜRÜN SATIŞINA İZİN VERMİYORUZ”

Yaptıkları faaliyetleri uygulamalı olarak anlatan zabıta memurları, meydanda kurdukları okul kantini, market ve ekmek fırını, manav reyonları ve seyyar satıcıların olumsuz ve uygunsuz şekildeki faaliyetlerini uygulamalı olarak anlattı.

Vatandaşların yoğun zaman geçirdiği park ve bahçelerin temiz tutulması konularında da gerekli denetimlerini yaptıklarını uygulamalı anlatan zabıta memurları, çocuklara doğanın ve çevrenin korunmasında zabıta memurlarının katkılarını anlattı.