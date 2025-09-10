Bilecik’te Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul servislerini denetledi!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Çocukların ulaşımda güvenli ve sağlıklı bir hizmet almaları amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde birçok başlıkta incelemeler yapıldı.

Başta çalışma ruhsatı ve güzergah izin belgesinin olup olmadığını denetleyen ekipler, okul servis araçlarında araç sürücülerinin ruhsat ve ehliyet kontrolü, araçların yolcu kapasitesinin kontrolü, araç içinin temizliği, okul taşıtı ibaresi ve araç arkasında kırmızı ışıklı ‘Dur’ lambasının bulunup bulunmadığını kontrol etti. Araç yaşı, araç bakım onarım takip formu, iç dizaynı ve malzemelerin yapısının denetlendiği incelemelerde ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayenelerin yapılıp yapılmadığı incelendi.

GEREKLİ BİLGİLENDİRME VE UYARILAR YAPILDI

Servis şoförlerine gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunan Zabıta Müdürlüğü personeli, denetimde ayrıca sürücülerin yaşı, sahip oldukları sürücü belgeleri, yurt içi taşımacılığı sürücü mesleki yeterlilik belgesi, sürücülerin sağlıklı olduklarını gösteren Psikoteknik belgesi, bedeni olarak sağlıklı olduklarını gösterir belge, adli sicil kaydı belgeleri ve gerekli diğer dokümanların olup olmadığı incelendi.

DENETİMLER BELİRLİ ARALIKLARLA DEVAM EDECEK

Denetimler kapsamında ayrıca, ilköğretim ve orta öğretim için araçta rehber öğretmen bulunması, aracın 12 yaşından büyük olmaması, cam ve pencerelerinin sabit olması, koltuklarda emniyet kemeri bulunması, araç koltuklarının yırtık olmaması gibi kurallar incelendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bilgisini verdi.