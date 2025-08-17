Bilecik’te Ziraat Odası Başkanlarından İl Müdürü Ayvalık’a ziyaret

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, il genelindeki Ziraat Odası başkanlarını makamında ağırladı.

Ziyarete; Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli, Yenipazar Ziraat Odası Başkanı Ali Ünal ve Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman katıldı.

Gerçekleştirilen ziyarette; üreticilerin talepleri, tarımsal desteklemeler, kırsal kalkınma projeleri ve ilçelere özgü üretim potansiyelleri ele alındı. Aynı zamanda tarımsal üretimin artırılması, çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, nazik ziyaretleri ve tarımsal gelişime katkı sağlayan yaklaşımları dolayısıyla Ziraat Odası Başkanlarına teşekkür etti.