YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya
Zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ve ÇKS’ye kayıtlı üreticilerin destek ödemeleri hesaplara aktarılıyor.
Toplam 226 Milyon 888 Bin TL tutarındaki ödemeler, üreticilerin hesaplarına belirlenen tarihlerde yatırılacak.
T.C. Kimlik No / Vergi No Son Hanesi 4-6-8 ve 1-3-4-5-6-7-8-9 olanlar:20 Ekim 2025 Saat 18.00’den sonra
T.C. Kimlik No / Vergi No Son Hanesi 0-2 olanlar: 24 Ekim 2025 Saat 18.00’den sonra
Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "Emekleriyle toprağa bereket katan üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz." denildi.