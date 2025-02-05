Bilecik’teki at çiftliğinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İlçeye bağlı Arapdede köyünde yer alan ve A.D.'ye ait olan at çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, kazan dairesinde başladı ve kısa sürede büyüyerek çevreye yayılma tehlikesi oluşturdu. Yangını fark eden çiftlik çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Pazaryeri Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler hızla olay yerine intikal etti. İki itfaiye aracı ve dört personel ile yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında atların zarar görmemesi ve olayın can kaybına yol açmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili tahkikat başlattı. İlk incelemelere göre, yangının kazan dairesindeki bir arıza nedeniyle çıkmış olabileceği düşünülüyor. Ancak, kesin nedenin belirlenmesi için detaylı bir inceleme yapılacak.

Yangın sırasında çiftlikte bulunan çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Yangının söndürülmesinin ardından çiftlik sahipleri ve çalışanlar rahat bir nefes aldı. İtfaiye yetkilileri, vatandaşları yangın güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları ve benzer durumlarla karşılaşıldığında hemen yetkililere bildirmeleri konusunda uyardı.