Bilecik’teki bu görüntüler ecdat topraklarına yakışmıyor

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik’in Söğüt İlçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Tören Alanına bırakılan çöpler ‘Bu görüntü ecdat topraklarına yakışmıyor’ dedirtti.

Söğüt Belediyesi tarafından paylaşılan fotoğraflarda tören alnında bırakılan çöpler görülürken bu görüntüler Ecdadımıza da bir saygısızlık olarak yorumlandı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, temizlik ekiplerinin alanda sürekli çalıştıklarını ancak temiz bir alanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Başkan Durgut. “Ertuğrul Gazi Tören Alanı, sadece bir mekân değil; ecdadımıza saygının da bir göstergesidir. Bu alan hepimizin ortak mirası. Ancak üzülerek görüyoruz ki bazı vatandaşlarımız yedikleri, içtikleri ne varsa geride bırakıp gidiyor, bırakılan çöpler bu mirasa yakışmıyor. Temizlik ekiplerimiz alanda sürekli çalışıyor ama unutmayalım: Temiz bir çevre, yere atılmayan çöple başlar. Hep birlikte daha duyarlı olalım, Geleceğe temiz bir miras bırakalım.” dedi.