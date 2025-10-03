Bilecik'teki çocuk kurumlarında görev yapan personele eğitim verildi

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Yerinde Personel Eğitimleri ve Rehberlik Çalışmaları kapsamında Bilecik'teki çocuk kurumlarında görev yapan bakım elemanlarına eğitim verildi.

Eğitim, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Psikolog olarak görev yapan Rauf Antep tarafından gerçekleştirildi. Programda bakım elemanlarının çocuklarla iletişim becerilerini güçlendirmeleri, mesleki bilgi ve donanımlarını artırmaları amaçlandı.

Eğitimi, Bakanlık yetkilisi Rahime Şen ile Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da takip ederek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu tür eğitimlerin, bakım hizmetlerinin kalitesini yükseltmeye ve çocukların daha güvenli, destekleyici bir ortamda büyümelerine katkı sağlaması hedefleniyor.