YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'te akşam üzeri bir evin balkonunda çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

İsmetpaşa Mahallesi Mazharbey Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın 4. katındaki balkondan çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ile doğalgaz firması ekipleri sevk edildi.

Evin balkonunda bulunan yaşlı kadının yangını fark ederek kendi imkanları ile söndürdüğü öğrenilirken, itfaiye ekipleri evin balkonunda soğutma çalışması yaptı.

Yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.