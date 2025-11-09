YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan ve işletilmek üzere geçtiğimiz ayki toplantıda Bilecik Belediyesi ile protokol yapılması gündeme gelen hayvan barınağı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bilecik İl Genel Meclisi 5. toplantısında gündeme gelen konu ile ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürü Ceyhan Tanrıkulu, “Bilindiği üzere daha önceki toplantılarda söz konusu alanın Bilecik Belediyesi tarafından işletilmesi planlanmıştı. Belediye kendisi ayrı bir proje yürüttüğü için diğer belediyelerimizde de böyle bir ihtiyaç söz konusu. Söğüt Belediyemizde bu ihtiyaç doğrultusunda burayı işletmek istiyor. Protokolümüz aynı hükümlere sahip. Bilecik Belediyesine düzenlediğimiz protokol ne ise şimdi aynı protokolü Söğüt Belediyemiz ile imzalamak istiyoruz” dedi.

İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN YAPILAN BARINAK SÖĞÜT BELEDİYESİ TARAFINDAN İŞLETİLECEK

Geçtiğimiz ay düzenlenen meclis toplantılarında söz konusu alanın Bilecik Belediyesi tarafından işletilmesi ve yapılacak protokolü imzalamak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Can Doğan’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmişti. Ancak Bilecik Belediye Meclisi yaptığı toplantıda alanın birçok eksiği bulunduğu ve işletme maliyetinin yüksekliği gibi konulardan dolayı işletmesinin alınması CHP’li meclis Üyelerinin oyları ile oy çokluğu ile reddetmişti.

PROTOKOL İMZALAMA YETKİSİ GENEL SEKRETER BAYRAKÇI’YA VERİLDİ

Konu bu ay düzenlenen İl Genel Meclis toplantılarında yeniden gündeme gelirken söz konusu alanın işletmesi için bu defa Söğüt Belediyesi ile protokol yapılmasına ve protokolü imzalamak üzere Genel Sekreter Seda Bayrakçı’ya yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Geçtiğimiz ay yapılan ve alanın işletmesinin kabul edilmediği Bilecik Belediyesi Ekim ayı Meclis toplantısında Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı alanı neden işletmek üzere devralmak istemediklerini açıkladığı esnada protokolü imzalayacak yetkili ile ilgili de eğer protokol imzalanacaksa imzayı mevkidaşı olan Genel Sekreter Seda Bayrakçı ile beraber atması gerektiğini o dönem alınan kararda yer alan kararda Genel Sekreter Yardımcısı Can Doğan’a yetki verilmesinin de yanlış olduğunu söylemişti.