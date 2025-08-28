Bilecik'teki huzur uygulamasında 4 şahıs yakalandı

BİLECİK / SERHAT KAYA
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü şehrin huzur ve güvenliği için Huzur 11 - 6 Uygulaması gerçekleştirdi.
İşyeri, araç, bina ve şahıslara yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde 200 personel görev aldı.
Yapılan uygulamada 2099 şahıs, 442 araç, 105 işyeri ve 28 metruk bina kontrol edildi.
Çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanırken, 31 araca idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bilecik’in güvenliği için sahada olmaya devam edeceğiz." denildi.