Bilecik'teki huzur uygulamasında 6 şahıs yakalandı

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Huzur ve Güven Uygulaması"nda 6 şahıs yakalandı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 30 Temmuz 2025 tarihinde il genelinde "Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

İşyeri, araç, bina ve şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı denetimlerde, 204 personel görev aldı. 2428 şahıs ve 93 işyerinin kontrol edildiği uygulamada 6 şahıs yakalandı. Ayrıca 27 araca da idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, uygulamanın vatandaşların huzur ve güvenliğini arttırmak amacıyla düzenlendiğini söyleyerek Bilecik’te suça ve suçluya geçit vermeyeceklerini belirtti.