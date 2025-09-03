Bilecik’teki Kick Boks Şampiyonasında Pazaryeri fırtınası esti

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik’te düzenlenen 1. İller Arası Kick Boks Şampiyonasında Pazaryerili Kick Boksçular büyük başarılara imza attılar.

Bilecik’in ev sahipliğinde gerçekleşen 1. İller Arası Kick Boks Şampiyonasına 20 ilden 35 kulüp ve 600 sporcu katıldı. İstasyon Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen Şampiyonaya Bilecik’in Pazaryeri ilçesinden Bilecik Kick Boks İl Temsilcisi Fehmi Piliç ve Harun Alan’ın antrenörlüğünde 32 sporcu katılırken, sporcuların 20’si derece elde etti.

Pazaryeri ilçesinden şampiyonaya katılarak dereceye giren sporcuların isimleri şöyle;

Altın madalya kazananlar:

Fatmagül Yağcı 60-low genç bayan

Azra Ceylan 56-low büyük bayan

Tuba Nur Yağcı 55-kick light yıldız bayan

Ömer Faruk Özbay 37-kick light yaldız erek

Cemre Su Metin 37-point fight minik bayan

Salih Efe Metin 28-point fight alt minik

Ecenaz Metin 46-point fight yıldız bayan

Rana Karaca 60-point fight yaldız bayan

Bahar Arzular 21 puanlık mücadele tüm minik

Gümüş madalya kazananlar:

Nuryeliz Us +70-low büyük bayan

Efecan Güçlü 86-low büüyk erkek

Yağmur Güçlü 60-point fight yaldız bayan

Leyla Uğur 46-point fight yıldız bayan

Bronz madalya kazananlar:

Mert Demir 63,5-low genç erkek

Hiranur Sevim 33-point fight alt minik kız

Zeynep Demirkaya 33-point fight alt minik kiz

Miraç Keleş 42-point fight alt alt minik erkek

Ali Kara +69-kick light yıldız erkek

Zeynep Sıla Ak 32-point fight alt minik

İkra Duru Kurtpınar 30-point fight alt minik