Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’teki köprü inşaatı boyunca trafiği rahatlatacak karar

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Trafik Komisyonu devam eden Hamsu köprüsü inşaatı bitinceye kadar trafiği rahatlatacak bir karar aldı.

İl Trafik Komisyonu aldığı karar ile Bahçelievler Mahallesi Türkmenli Caddesi ile Atakent Caddelerinin kesişimininden trafiği kapatarak Abdülhamithan Bulvarına bağlanacak sürücülerin Mehmetçik Sokak üzerinden Kongre Merkezi Kavşağını kullanmaları sağlandı.

Alınan kararda, ”Trafik Komisyonu kararı gereğince; Hamsu köprüsü çalışmasından dolayı Türkmeneli caddesi ile Atakent caddesi kesişiminden trafiğe kapatılarak Abdülhamithan Bulvarı'na bağlanacak sürücülerin Mehmetçik caddesi üzerinden Kongre merkezi kavşağını kullanmaları rica olunur” denildi.

