Bilecik’teki köprü inşaatında toprak kayması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’te Hamsu köprüsü üzerindeki inşaat nedeni ile iki şeritten gidiş geliş olarak verilen trafik inşaat alanında toprak kayması riski oluşmasından dolayı tek şeride düşürüldü.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te akşam saatlerinde Hamsu köprüsü inşaat alanında toprak kayması riski oluştu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri acil olarak köprü üzerindeki iki şeritten risk oluşan şeride de trafiğe kapatarak önlem aldı.

Hamsu köprüsü üzerindeki trafik akışı şu anda ekiplerin geniş güvenlik önlemleri altında kontrollü olarak sağlanıyor.

