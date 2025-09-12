Bilecik’teki o soruna Belediyeden kalıcı çözüm!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda deredeki suyun genişliği azaltılarak çevre kirliliği ve kötü kokunun önüne geçilmiş olacak.

DALAKDERE ARTIK KÖTÜ KOKUYLA ANILMAYACAK

Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten ve ilgili birim görevlileri, çalışmaların yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Yardımcısı Bilen Gökten, çalışmaların tamamlanmasıyla Dalakdere’de kötü kokunun, sineklenme ve yosunlanmanın giderileceğini söyledi.

Mahalle sakinlerinin çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Yardımcısı Bilen Gökten, ‘’Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin başka bir çalışmasıyla yine sahadayız. İstasyon Mahallesi’nde bulunan ve işletmesi belediyemize ait olan Dalakdere’de kanal genişliğinin fazla olması sebebiyle yaz aylarında su akışının azalması durumunda sineklenme, yosunlanma ve otlanma meydana geliyordu. Bu da kötü koku ve çevre kirliliğine yol açıyordu. Bu türden rahatsızlık ve şikayetleri çözüme kavuşturmak adına burada kılavuz kanal yöntemine başvurarak, suyun akışını hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı hedefledik.’’ dedi.

‘’DALAKDERE’DE YAPILAN TEMİZLİK VE İŞGÜCÜ GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMİŞ OLUYORUZ’’

Dalakdere’de yürütülen çalışma ile yılda birçok kez gerçekleştirilen temizlik çalışmasının belediye bütçesine ek gider olduğunu hatırlatan Başkan Yardımcısı Gökten, ‘’Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki Dalakdere’de V kanal yaparak, suyun akışını ortada toplayarak, bitkilenme, yosun tutma ve kötü kokunun çıkmasını engellemiş oluyoruz. Aynı zamanda birçok kez yapmak zorunda kaldığımız temizlik ve bakım çalışmalarını en aza indirerek, belediyemiz bütçesine katkı sunmuş olacağız’’ ifadelerini kullandı.