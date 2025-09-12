Bilecik’teki okul kantinlerinde gıda güvenliği denetimleri sürüyor

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde; işletmelerin gerekli resmi belgelere sahip olup olmadığı, asgari teknik ve hijyenik koşulların sağlanması, gıda güvenliği ve personel hijyeni konularındaki uygulamalar titizlikle inceleniyor.

Öğrencilerin sağlığını korumak ve okul kantinlerinde güvenilir gıda tüketimini garanti altına almak amacıyla gerçekleştirilen bu denetimlerin, yıl boyunca düzenli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.