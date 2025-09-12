Bilecik’teki okul kantinlerinde gıda güvenliği denetimleri sürüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetimler aralıksız devam ediyor.

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde; işletmelerin gerekli resmi belgelere sahip olup olmadığı, asgari teknik ve hijyenik koşulların sağlanması, gıda güvenliği ve personel hijyeni konularındaki uygulamalar titizlikle inceleniyor.

1-007.jpg

2-014.jpg

3-009.jpg

Öğrencilerin sağlığını korumak ve okul kantinlerinde güvenilir gıda tüketimini garanti altına almak amacıyla gerçekleştirilen bu denetimlerin, yıl boyunca düzenli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

