Bilecik'teki yangın kontrol altına alındı: 50 hektar alan zarar gördü

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde bir tarlada çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangının, biçerdöverle yapılan tarımsal faaliyet sırasında başladığı tahmin ediliyor. Alevler, çevredeki diğer tarlalara da sıçradı ve köylüler yangının büyümemesi için yoğun çaba harcadı.

YANGIN NATO TESİSİ VE FABRİKAYA ULAŞTI

Yangın kısa sürede D650 karayolunu aşarak NATO tesisleri ile bir fabrikaya kadar ulaştı. Alevlerin yayılması üzerine bölgeye havadan ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan 4 helikopterle müdahale edilirken, karadan yaklaşık 50 arazöz, dozer ve su tankeri yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

YANGIN DÖRT SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin dört saatlik yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, ekiplerin olası yeniden alevlenmelere karşı sahada görev yaptığı bildirildi.

50 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yangının biçerdöverle yapılan tarımsal faaliyetten kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yaklaşık 50 hektarlık alan yangından etkilendi. Bunun 18 hektarı ormanlık alan. Ekiplerimizin yoğun müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Şu anda herhangi bir tehlike bulunmuyor" ifadelerini kullandı.