YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te yasa dışı bahis oynanması amacıyla kullanıldığı değerlendirilen banka hesaplarının fiili kullanıcılarına yönelik, Siber Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda örgütlü bir şekilde yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağlayan ve para nakline aracılık eden, yaklaşık 153 milyon Türk Lirası hesap hareketliliği tespit edilen 3 şüpheli şahıs, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Operasyonda muhtelif sayıda dijital materyal ve fişeğe el konulurken, şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.