Bilet Dükkanı, Dünya Turizm Günü’nde Türkiye’nin 2024 yazı verilerini açıkladı!

2024 yazında Türkiye'ye gelen turist sayısında, özellikle Mayıs ve Haziran aylarında artış gözlendi. 2023 yılına kıyasla %12’lik bir artış yaşandı, özellikle Avrupa ve Rusya’dan gelen turistlerin ilgisi yüksekti. İstanbul ve Antalya, en çok turist ağırlayan şehirler arasında yer alırken, Kapadokya gibi kültürel miras alanları da yaz sezonunda popülerliğini artırdı.

Türkiye’nin yaz dönemindeki uçuş trafiğinde de önemli bir artış kaydedildi. Özellikle Avrupa'dan Türkiye'ye direkt uçuşlarda artan talep, Türkiye’yi Akdeniz'deki en popüler destinasyonlardan biri haline getirdi. İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı, uluslararası yolcu sayısında önemli yükselişler yaşadı.

Antalya ve Bodrum gibi popüler sahil beldelerinde otel doluluk oranları geçen yıla göre düşüş yaşadı. Akdeniz ve Ege kıyılarındaki otellerin doluluk oranı, 2024 yazında %65 seviyesinde kaldı. Bu düşüşün başlıca nedenleri arasında değişen ekonomik koşullar ve daha uygun fiyatlı konaklama alternatiflerinin tercih edilmesi yer alıyor​.

Bilet Dükkanı verilerine göre 2024 yaz sezonunda bir önceki yıla göre uçak biletlerinde %12, otobüs biletlerinde %15, otel rezervasyonlarında ise %45 artış kaydedildi.

2024 yazında seyahat edenlerin %70’i tek başına seyahat etmeyi tercih ederken, %20’si çift olarak seyahat etmeyi tercih etti. Aileleriyle seyahat edenlerin oranı ise %10 oldu. En çok uçak bileti araması yapılan destinasyonlar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon oldu.