Bilet fiyatları ağızları açık bırakmıştı! Jennifer Lopez’in konser tarihi değişti

Dansları ve sahne performansı ile hayranlarını kendisine büyüleyen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in Türkiye’ye geleceği tarihte değişiklik yaşandı. İşte haberin tüm detayları…

Ünlü şarkıcı Türkiye’ye geleceğini duyurmuş, hayranlarını heyecanlandırmıştı.

KONSER TARİHİ DEĞİŞTİ

Lopez, "JLO Live In 2025" adlı dünya turnesi çerçevesinde Türkiye’de Antalya ve İstanbul’da sahne alacağını söylemişti. Lopez’in konser takviminde değişiklik yaşandı.

4 Temmuz’da İstanbul’da sahne alması planlanan Lopez’in yeni konser tarihi 7 Ağustos oldu. Ünlü şarkıcı, 7 Ağustos’ta İstanbul Yenikapı Festival Park'ta sahne alacak.

VIP BÖLÜMÜ 98 BİN TL

İstanbul konseri için ayakta dinleme bilet fiyatları 10.859 TL ile 93.953 TL arasında olacağı öne sürülürken, Jennifer Lopez konserlerinin VIP bölümü biletlerinin ise 98.267 TL ila 666.000 TL arasında satışa çıkacağı öne sürüldü.