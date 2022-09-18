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Taraftardan Kadıköy çıkarması

Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de bu akşam tüm Kadıköy sokakları Sarı-Lacivert olacak.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 11:10
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Biletlerin tükendiği Alanyaspor maçı öncesinde Fenerbahçe taraftarından Kadıköy'de gövde gösterisi

Taraftardan Kadıköy çıkarması
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Fenerbahçe taraftarı, Alanyaspor maçı öncesi satışa çıkan tüm biletleri tüketti. Tribünlerde, yaklaşık 45 bin Sarı-lacivertli futbolsever yer alacak.
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve Avrupa'da da başarılı sonuçlar hedefleyen Fenerbahçe'yi, bu akşamki Alanyaspor karşılaşmasında taraftarı yine yalnız bırakmayacak. Hem iç saha hem de deplasmanlarda Sarı Lacivertli takıma tam destek veren 12. Adam, Kadıköy'de yine yerini alacak. Kapasitesi 42 binden 47 bine çıkarılan Ülker Stadı'na Akdeniz ekibi ile oynanacak maçta taraftarların adeta akın etmesi bekleniyor.
DERBİYE 1 KALA
Kombinelerle birlikte satışa çıkan biletlerin tamamının satın alındığı öğrenildi. Konuk ekibin seyircisi hariç tribünlerde Fenerbahçe'yi yaklaşık 45 bin civarında taraftarının destekleyeceği bildirildi. Sarı-lacivertli futbolseverler, Kadıköy'de 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak Jorge Jesus'un takımına tezahüratlarıyla destek olarak, Beşiktaş derbisi öncesi galibiyete katkıda bulunmak istiyorlar.

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