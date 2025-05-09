Bilge liderin dil ve üslubunu öve öve bitiremedi! Meğer Bahçeli neymiş...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özgür Özel’i ‘bir siyasi kurumun yöneticisi’ olarak tanımlamasını MHP’li Feti Yıldız, öve öve bitiremedi.

ÖZEL İÇİN BAHÇELİ, “BİR SİYASİ KURUMUN YÖNETİCİSİ” DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e geçtiğimiz günlerde Sırrı Süreyya Önder’in anma töreni çıkışında yumruklu saldırı gerçekleşti. Saldırı sonrası siyasi isimlerden tepki açıklamaları geldi. Ancak en tuhaf açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli, Özel’in ismini anmadan yaptığı açıklamada, “Ebediyete irtihal eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Merhum Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda ve vefa törenine katılan, müteakiben de fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

YILDIZ: LİDERİMİZ, SOYUT KAVRAMLARI SOMUT HALE GETİREREK İFADEYİ GÜÇLENDİRİR

MHP’li Feti Yıldız ise Bahçeli’nin Özel için söylediği sözleri methiyeler düzerek övdü. Yıldız, “Liderimiz, metaforik unsurları sıklıkla kullanır ve soyut kavramları somut hale getirerek ifadeyi güçlendirir ve böylece ülke sınırlarını aşan bir etki alanı oluşur. Kullandığı dil ve üslup nedeniyle Liderimiz Devlet Bahçeli milli kültürün en güçlü anlatıcısıdır. Merkezinde insan olan medeniyetimizin adalet,merhamet gibi iki temel özelliği vardır. Bu özellik dilimiz ve değerlerimizle kurulan ilişki çerçevesinde derinlik kazanarak birlik ve beraberlik içinde bugünlere gelmiştir. Çok şükür” ifadelerini kullandı.