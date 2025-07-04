Bilge Öztürk'ün sörf okulu küle döndü! Tarkan'ın eski sevgilisi o anları paylaştı..

İzmir'in üç ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İzmir Çeşme’de yangın kontrol altına alınmıştır. Ödemiş ve Buca’daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor" açıklamasında bulundu.

Tarkan ile yaşadığı aşk ile bir dönemin magazin manşetlerinde geniş yer tutan avukat Bilge Öztürk'ün İzmir’de bulunan sörf okulu da yangında kullanılamaz hale geldi.Öztürk, sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getiren bir paylaşımda bulundu.



Paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Herkese merhaba, canlarım desteğiniz çok teşekkür ederim. Binbir emekle yapılan kite okulları küle dönmüş durumda. Tek şükrettiğimiz konu hiçbir can kaybının yaşanmamış olması. Önlemeye çalışsak da yapabileceğimiz pek bir şey olmadı. Bundan sonrası için hep birlikte çok daha güzel okullar inşa etmeye, çok daha güzel sporcular yetiştirmeye çalışacağız''