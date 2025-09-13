Bilgi Üniversitesi’ne şaşırtmayan kayyum ataması

Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmanın ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum attandı.

Halk TV'de yer alan habere göre, Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Av. Mehmet Çiçek kayyum olarak görevlendirildi. Üniversitenin mevcut mütevelli heyetinin görevine ise son verildi.

Açıklamada, "Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

İKİ KEZ AKP ADAYI OLDU

Kayyum olarak atanan isimlerden biri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy oldu. Mali İktisat Profesörü olan Ulusoy, 2007 ve 2015 yılındaki genel seçimlerde AKP'den milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.

Ulusoy ayrıca 2015 yılında iktidara yakınlığıyla bilinen yayın organlarından Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başlamıştı. Ulusoy, YÖK'te göreve gelmesinin ardından 2021'de gazetedeki yazılarını sonlandırdığı ifade edildi.