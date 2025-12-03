Bilgisayar parçaları arasında en ucuz olan RAM son dönemde gelen zamlarla gündeme geldi. 64 GB’lık bir DDR5 RAM kiti fiyatı temmuz ayından kasım ayına yüzde 250 oranında zamlanarak ortalama 170 dolardan 600 dolara fırladı. RAM fiyatlarındaki artıştan Türkiye de etkilendi. Yaklaşık 6 ay önce 500 lira olan 8 GB DDR4 RAM fiyatı 4000 liraya kadar arttı.

RAM fiyatlarındaki artışın temelinde ise dünya çapındaki yapay zeka patlaması yatıyor. Bulut ve yapay zeka tesisleri kurmaya çalışan dev şirketlerin devasa boyutlardaki RAM talebi, bellek üreticilerinin bu alana kaymalarına ve üretimlerinin büyük çoğunluğunu yapay zeka şirketlerine yönlendirmelerine neden oldu.

Bellek üreticileri, yapay zeka şirketlerinden gelen yoğun talep karşısında genel tüketiciye yönelik RAM talebini karşılamak yerine yüksek kapasiteli RAM üretimine odaklandığı öğrenildi. Samsung ve SK hynix gibi DRAM üreticilerinin üretimlerinin büyük bir kısmını HBM ve LPDDR bellek gibi ürünlerle yapay zeka sektörüne ayırdı.

Bellek üreten şirketlerin sınırlı bant kapasitesi iki tarafın da taleplerini karşılamakta yetersiz kalınca fiyatlar bir anda fırladı.

BİLGİSAYAR FİYATLARINDA ZAM BEKLENTİSİ

RAM fiyatlarındaki artış ve bellek üretimindeki yetersizlik, beklenen çip krizi ile birleşince bilgisayar üretiminde de ciddi sıkıntılara yol açabilir. Hatta Güney Kore’den gelen son rapora göre bilgisayar fiyatlarında artış bekleniyor.

Bilgisayar üreticileri daha önce yapıtğı yüksek stoklara güvenerek hareket etti. Ancak arz tarafındaki sıkıntılar ve fiyat artışları tüketicilere yönelik bilgisayar üreten firmaları son dönemde zora sokmaya başladı. Dev şirketler bilgisayar başına maliyeti 1 cent bile olsa düşürmeye çalışırken onlarca dolarlık artış karşısında kaçınılmaz olarak zarara uğrayacak.

Güney Kore merkezli ZDNet’in haberine göre bazı büyük üreticiler gelen zamlara rağmen mevcut fiyatları koruyarak zarar etti. İsmini vermeyen bazı büyük şirketler, özellikle dizüstü bilgisayarlarda kullanılan işlemci ve RAM fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen yeni model ve sürümlerde en az yüzde 20 zammın kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Intel'in Panther Lake veya AMD'nin Gorgon Point model hızlı işlemci birimlerini kullanan ASUS, Acer ve Lenovo gibi dev şirketler, ellerinde yeterli envanter olmadığı için yakın zamanda bilgisayar fiyatlarına zam yapması beklenen üreticiler arasında yer alıyor.

Tüm göstergeler, gelecek yıl bir PC üretmenin mevcut maliyetlere kıyasla önemli ölçüde daha pahalı olacağını gösteriyor. Bilgisayar fiyatlarına küresel pazarda gelecek zamdan Türkiye'nin nasıl etkileneceği henüz belirsizliğini koruyor.