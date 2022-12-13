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Google'dan dikkat çeken yeni özellik. Vaktinin çoğunu bilgisayar başında geçirenler için

Google, bilgisayarlar üzerinden sunacağı yeni HPS sistemi ile ekran karşısındaki kullanıcıların makinelerinden daha fazla performans almasını sağlayacak bir iyileştirmede bulundu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 22:36
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Bilgisayar başında çok vakit geçirenlere Googledan dikkat çeken yenilik

Google'dan dikkat çeken yeni özellik. Vaktinin çoğunu bilgisayar başında geçirenler için
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Linux 6.2 ile sunulan yeni uygulamanın genel anlamda bilgisayar güç yönetimi için sunulduğunu belirten Google, cihaz ile herhangi bir etkileşim bulunmadığı takdirde sistemin otomatik olarak kapanacağının altını çiziyor. Linux 6.2 ile birlikte yeni özellikler kendisini göstermeye başladı.

Google’ın Chromebook modelleri için geliştirdiği işletim sistemi ChromeOS da bu yeniliklerden payını alıyor. Yeni özellikler arasında en çok dikkat çekeni ise dizüstü bilgisayarın kullanıcılarını tespit edebilen ChromeOS İnsan Varlık Sensörü (HPS) oldu.

KULLANICI İLE BİLGİSAYAR ARABİRİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DÜZENLEYECEK

Sensörle birlikte, Chromebook’un önünde bir veya daha fazla insanın bulunduğu tespit edilebilecek. İşletim sistemi Google’ın ChromeOS İnsan Varlık Sensörü’nü (HPS) destekleyecek şekilde güncelleniyor. Shiftdelete.net'te yer alan habere göre, yeni özelliğin insanların varlığı hakkında rapor vermeyeceği belirtilirken, sensörlerin kullanıcı ile bilgisayar arabirimi arasındaki ilişkileri düzeleyeceği ifade ediliyor.

İnsan Varlık Sensörü'nün ayarlanabilir arka plan aydınlatmasını ayarlama ve ekran koruyucuyu erteleme gibi çeşitli amaçlar için kullanılacağı açıklandı. 

cros_hps_i2c sürücüsü ile birlikte yeni nesil Chromebook’lar HPS özelliğini desteklemeye başlayacak

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