Bilgisayar faresini uyuşturucu tartmak için hassas teraziye çevirmiş

Kaynak: İHA
Bilgisayar faresini uyuşturucu tartmak için hassas teraziye çevirmiş

Hatay’da bir şahsın yapılan üst aramasında 10 gram metamfetamin ve bilgisayar faresi görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor. 15 Aralık tarihinde, Antakya Ürgenpaşa Mahallesi'nde, durumundan şüphelenilen A.A. isimli şahıs durdurularak üst araması yapıldı.

YAPILAN ARAMADA HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

A.A.'nın yapılan kaba üst aramasında, 10,08 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve bilgisayar faresi (mouse) görünümlü bir hassas terazi bulundu.

Şahsın yapılan GBT ve Uyap sorgulamasında, "Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma", "5607 Sayılı Yasanın 3718. Maddesine Muhalefet" gibi suçlardan toplamda 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. A.A. hakkında işlem yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi.

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