Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına yeni ve sıkı denetimler getirmek için düğmeye basacak. Küresel tedarik zincirinin kilit noktasında konumlanması sebebince bu hamle gerginlik yaratıyor.

Çin hükümeti Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nadir toprak elementlerinin ticaretine yönelik mevcut düzenlemeleri önemli ölçüde genişletmeye yönelik hamle yaptı.

Nadir toprak elementleri, sabit disk (HDD) motorları ve soğutma fanları gibi kritik bileşenlerde kullanılan güçlü mıknatısların temel hammaddesi olarak biliniyor.

Nisan ayında başlayan düzenleme dalgasının bu yeni aşaması, holmiyum, tulyum, erbiyum, iterbiyum, europiyum ve terbiyum gibi teknoloji üretimi için hayati öneme sahip elementleri içeriyor.

Pekin yönetimi, bu kritik minerallerin dağıtımını ulusal güvenlik gerekçesiyle daha sıkı bir denetim altına aldığını belirtiyor. Getirilen yeni kurallarla birlikte artık bu malzemelerin yarı iletken üretimi veya savunma sanayisi gibi stratejik alanlarda kullanılmak üzere ihracına izin verilmeyecek.