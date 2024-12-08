Bilgisayara yalan söyletmek mümkün mü? Yapay zeka yalan söyler mi?

Sabah gazetesi yazarı Timur Sırt, bugünkü yazısında, “Yapay zekaya yalan söylemeyi öğretebilir miyiz?" sorusunu gündeme getirdi.

TİMUR SIRT’IN YAZISI

Her yapay zeka, öğrenme sürecinde insan davranışlarından ve kültüründen etkilenir. Tıpkı çocuklar gibi, onlara ayrıcalık tanımayı, yalan söylemeyi, kaçamak yapmayı, kurallara uymamayı öğreten bir toplum, otonom araçlara da hata yapmamayı öğretilebilir mi?

BİLGİSAYARLAR NASIL YALAN SÖYLER?

Bilgisayarlar, bilinçleri veya niyetleri olmadığı için doğrudan yalan söyleyemezler. Ancak, bir bilgisayar yanlış bilgi veriyorsa, bunun belirli nedenleri vardır. Bilgisayarlar ve yapay zekalar, bilinçli olarak yalan söyleyemezler. Fakat yanlış bilgi üretmek veya manipülasyon yapmak "öğrenebilirler," bu ise tamamen insanların onları nasıl eğittiğine ve kullandığına bağlıdır. Bu durum, etik ve düzenleme gerektiren önemli bir konudur. Bilgisayarlar "yalan söylemez," fakat insanlar tarafından programlandıkları veya yönlendirildikleri için yanlış ya da yanıltıcı bilgiler verebilirler. Bu nedenle, bir bilgisayardan alınan bilginin doğruluğunu sorgulamak ve güvenilir kaynaklarla karşılaştırmak her zaman akıllıca olacaktır.

İNSAN HATASI

Bilgisayarlar, insanlar tarafından yazılmış yazılımlar aracılığıyla çalışır. Eğer yazılımda bir hata bulunuyorsa ya da sistem yanlış verilerle beslenirse, yanıltıcı ya da hatalı sonuçlar ortaya çıkabilir.

KASITLI MANİPÜLASYON

Bilgisayarlar, kötü niyetli kişiler tarafından manipüle edilebilir. Örneğin, sahte haberlerin yayılmasına sebep olan algoritmalar ya da yanıltıcı finansal veriler oluşturan yazılımlar söz konusu olabilir. Bu durumlarda, bilgisayar kendisi yalan söylemez, ancak kasıtlı olarak yanıltıcı bilgi üretmek amacıyla programlanmıştır