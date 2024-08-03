Bilgisayarını tamir ederken akıma kapılan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Bilgisayarını tamir ederken akıma kapılan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bilgisayarını tamir eden 22 yaşındaki İsmet Koç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Oğluna müdahale etmeye çalışan baba Hacı Ali Koç (65) ise akımdan etkilendi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesi'nde gerçekleşti.

KPSS'ye hazırlanan İsmail Koç, evde bilgisayarının kasa bölümünü tamir ederken elektrik akımına kapıldı.

Oğlunun durumunu fark eden baba Hacı Ali Koç, kurtarma çabasında bulunurken kendisi de akımdan etkilendi.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, İsmail Koç'un yaşamını yitirdiğini belirlerken, baba Hacı Ali Koç yapılan müdahalenin ardından kendine geldi.

İsmail Koç’un ölümünü öğrenen Hacı Ali Koç ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kriz geçirenler, sakinleştirici müdahalelerle rahatlatıldı.

İsmail Koç’un cenazesi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

89579-1.jpg

89579-2.jpg

89579.jpg

89579-3.jpg

Son Haberler
Diyarbakır'da İsrail protestosu; kahve zinciri şubesine taşlı saldırı girişimi Gündem
Diyarbakır'da İsrail protestosu; kahve zinciri şubesine taşlı saldırı girişimi
Bu fona yatırım yapanlar paraya para demedi. İşte çok kazandıran o yatırım aracı Gündem
Bu fona yatırım yapanlar paraya para demedi. İşte çok kazandıran o yatırım aracı
Galatasaray Beşiktaş'tan 10 yemediğine dua etmeli Spor
Galatasaray Beşiktaş'tan 10 yemediğine dua etmeli
Hatay’da denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 2’si hayatını kaybetti Yerel Haberler
Hatay’da denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 2’si hayatını kaybetti
Immobile, Rafa Silva ve çaresiz Galatasaray. Tarihi fark Spor
Immobile, Rafa Silva ve çaresiz Galatasaray. Tarihi fark
Mahfi Eğilmez'den 'facia' uyarısı. 'Türkiye buna uzun süre katlanamaz...' Gündem
Mahfi Eğilmez'den 'facia' uyarısı. 'Türkiye buna uzun süre katlanamaz...'