Bilgisayarını tamir ederken akıma kapılan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Oğluna müdahale etmeye çalışan baba Hacı Ali Koç (65) ise akımdan etkilendi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesi'nde gerçekleşti.

KPSS'ye hazırlanan İsmail Koç, evde bilgisayarının kasa bölümünü tamir ederken elektrik akımına kapıldı.

Oğlunun durumunu fark eden baba Hacı Ali Koç, kurtarma çabasında bulunurken kendisi de akımdan etkilendi.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, İsmail Koç'un yaşamını yitirdiğini belirlerken, baba Hacı Ali Koç yapılan müdahalenin ardından kendine geldi.

İsmail Koç’un ölümünü öğrenen Hacı Ali Koç ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kriz geçirenler, sakinleştirici müdahalelerle rahatlatıldı.

İsmail Koç’un cenazesi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.