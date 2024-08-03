Bilgisayarını tamir ederken akıma kapılan genç öldü

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Bilgisayarını tamir ederken akıma kapılan genç öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bilgisayarını tamir eden 22 yaşındaki İsmet Koç elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Akıma kapılan oğlunu kurtarmak isteyen 65 yaşındaki baba Hacı Ali Koç da akımdan etkilendi.

Olay, saat 18.30 sularında Hacı Seyit Ali Mahallesinde gerçekleşti. KPSS'ye hazırlanan İsmail Koç, evde masaüstü bilgisayarının kasa bölümünü tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Oğlunun akıma kapıldığını gören baba Hacı Ali Koç oğlunu kurtarmak isterken o da akıma kapıldı.

Komşularının yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Koç'un yaşamını yitirdiği tespit etti. Baba ise sağlıkçıların müdahalesinin ardından kendine geldi. Akımdan etkilenen Hacı Ali Koç oğlunun öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi.

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