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Elinizde varsa sakın atmayın: Üzerinde 14 ve 22 ayar altın var

Eskişehirli telefon tamircisi Hıdır Yıldız, telefon ve bilgisayarların ana kartında 14 ve 22 ayar altın olduğu olduğunu söyledi. Yıldız, hurdaya çıkan cihazların atılmaması gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 13:03
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Bilgisayarlar ve telefonların ana kartında 14 ve 22 ayar altın olduğu ortaya çıktı

Elinizde varsa sakın atmayın: Üzerinde 14 ve 22 ayar altın var
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Eskişehirli telefon tamircisi Hıdır Yıldız ilginç bir iddiayla gündem yarattı. Ana kartların üzerindeki altın kaplama iğneleri sökmek için kentteki hurdaya çıkan telefonları ve diğer elektronik cihazları biriktirmeye başlayan Yıldız, dükkanındaki kutuların içerisinde bulunan kullanılamaz haldeki telefon ve notebook gibi cihazların kendisi için bir servet olduğunu anlattı.

30 yaşındaki telefon tamircisi Yıldız, aynı zamanda boş vakitlerinde ise ölü cihazları parçalayıp ana kartlarını ayırdığını söyledi. Bu işe bir gün telefon hurdası toplayan birisinin vesilesi ile başladığını aktaran Yıldız, “Ana kartlar elektronik sistemlerin çoğunda var ve sarı gördüğünüz alaşımların yüzde 99'u altındır” ifadelerini kullandı.

“İNTERNETTEN ANA KARTLARIN ÜZERİNDEKİ ALTININ NASIL AYRILDIĞINI İZLEDİM”

Dükkânında biriktirmeye devam ettiği elektronik cihazlar ile görenlerin dikkatini çeken Yıldız, “Bir gün İstanbul'dan buraya gelen birisini misafir ettim. Telefonların içerisindeki ana kartları, kilosu ile belirli fiyatlarda satın aldıklarını anlattı. Ben de elimde bir sürü çalışmayan telefon bulunduğunu ve o cihazların ana kartlarını çıkartabilmem için aşağı yukarı bir hafta sürebileceğini söyledim. Sonrasında ise internetten ana kartların üzerindeki altının nasıl ayrıldığını izledim. Demir bir bidondaki kezzap ve asitli suya ana kartları döktüler. Bütün kartlar o suyun içerisinde eridi ve altınlar da su yüzeyine çıktı” açıklamalarında bulundu.

Ana kartları söktüğümde üzerindeki sarı alaşımları fark ettim” diyen Yıldız, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kartların üzerindeki durumu araştırdım ve seyrettiğim birçok videodan sonra da bunların altın olduğunu tasdikledim. Elimdeki 200'e yakın hurda telefonu arkadaşım ile beraber sökerek ana kartlarını ayırdık. Araştırmalarımıza göre kartlardaki alaşımlarda, 14 ve 22 ayar değerinde bir altın olduğunu öğrendik. Telefonlardaki altın maddesi ise içerisindeki çeşitli şebekeleri ve interneti desteklemek amacı ile mühendisler tarafından iyi bir aktarım gücü olduğu için montajlanmış. Ana kartlar sadece telefonlarda bulunmuyor. Elektronik sistemlerin çoğunda var. Kumandalar başta olmak üzere bilgisayar kasalarında ve atari kasetlerinde de mevcut. Yani sarı gördüğünüz alaşımların çoğu yüzde 99 altındır.”

(Kaynak: İHA)

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kys38
29.11.2022 13:21
En iyi iletken altındır ve elektronik malzemelerde bulunur.  
 
Yalancının mumuna bak
29.11.2022 13:11
Madem içinde altın var bende 400 adet anakart var ver açık adresini getireyim. Boş yapma  
 
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