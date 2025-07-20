Bilim adamları imkansız denilen zaman kristalini gerçeğe dönüştürdü

Geleneksel kristaller, atomların uzayda düzenli bir yapı oluşturmasıyla bilinir. Nobel ödüllü fizikçi Frank Wilczek'in 2012’de ortaya attığı fikir ise bu düzenin zaman boyutunda da tekrarlanabileceği yönündeydi. Wilczek’in "zaman kristali" konsepti, saatlerin ritmine benzer ancak kendi kendine sürekli çarpan, dış etki olmadan varlığını sürdüren bir yapıyı ifade ediyor.

Viyana Teknik Üniversitesi’nden Prof. Thomas Pohl, bu gelişmeyi "Wilczek’in vizyonuna çok yaklaştık" sözleriyle özetliyor. Zaman kristalleri, klasik kristallerin mekânsal simetrisini zaman eksenine taşıyarak, dış müdahale olmaksızın sürekli kendini yenileyen bir ritim oluşturuyor. Laboratuvar deneyleri, bu ritmin hem kararlılığını hem de dayanıklılığını göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

DEV ATOMLAR VE UZUN SÜRELİ RİTİM

Çalışmanın merkezinde rubidyum atomları var. Bu atomlar Rydberg seviyesi adı verilen, dış elektronu çekirdeğin çok uzağına çıkarılmış ve atom çapı mikron seviyesine ulaşmış “dev atomlar” olarak tanımlanıyor. Normalde çok küçük olan atomlar, bu genişlemiş halleriyle birbirlerine güçlü elektriksel etkileşimler uygulayarak kolektif bir sistem oluşturuyor.

Araştırmacılar, iki farklı lazerle bu atomları aynı anda uyararak atomlar arasında bir “güç mücadelesi” yarattı. Bu mücadele atomların senkronize şekilde belirli bir ritimle hareket etmesini sağladı. Sistem, odada, yani oda sıcaklığında ve yüzlerce milisaniye boyunca binlerce döngü gerçekleştirdi. Bu da deneyin süreklilik ve kararlılık açısından önceki sistemlerden farklı olarak öne çıkmasını sağladı.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ İÇİN UMUT VADEDEN ADIMLAR

Bu buluş, sadece temel fiziğin anlaşılmasına katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda kuantum teknolojileri, hassas zaman ölçümü ve hatta yerçekimi dalgalarının tespiti gibi alanlarda yeni uygulamalara kapı aralıyor. Rubidyum gazı oda sıcaklığında çalıştığı için mikroçiplerle entegre edilerek kompakt sensörler geliştirilmesine olanak tanıyor.

Araştırma ekibi, Nature Physics dergisinde yayınlanan makalelerinde bu sistemin, gelecekte daha karmaşık iki ve üç boyutlu zaman kristallerinin anlaşılması için de bir temel oluşturacağını belirtiyor. Ayrıca, kuantum koherensinin bu sistemde nasıl işlediği gibi henüz yanıtlanmamış pek çok sorunun da yakında yapılacak deneylerle aydınlatılması bekleniyor.

Bilim dünyası için yeni bir kapı aralayan zaman kristalleri, klasik fiziğin sınırlarını zorlayan, kuantum evreninde zamanın ritmini yeniden tanımlayan bir keşif olarak öne çıkıyor.