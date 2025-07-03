Bilim adamlarından büyük başarı: Deniz örümceğinin şifresi çözüldü

Deniz örümcekleri, örümcek ve akreplerle aynı aileden gelen, ancak onlardan oldukça farklı görünen deniz canlıları. Pycnogonum litorale türü üzerinde çalışan Viyana Üniversitesi ile Wisconsin-Madison Üniversitesi araştırmacıları, bu canlıların gen haritasını ilk kez kromozom düzeyinde tamamladı. Bu başarı, deniz örümceklerinin neden böylesine sıra dışı bir anatomiye sahip olduğunu açıklamaya yardımcı oluyor.

Araştırma ekibi, iki gelişmiş dizileme tekniği kullandı. İlk bireyde uzun DNA dizilerini okuyarak genomun zor bölgelerini birleştirdi. İkinci bireyde ise hücre içi DNA organizasyonu incelendi. Bu sayede 57 adet sahte kromozom oluşturuldu.

En çarpıcı keşiflerden biri, bu türde "abdominal-A" adlı temel bir Hox geninin eksik olmasıydı. Genellikle eklembacaklıların arka vücut bölümlerini şekillendiren bu genin yokluğu, deniz örümceklerinin neden neredeyse karınsız olduğunu açıklıyor. Bu özellik, akarlar ve midyelerle benzerlik gösteriyor.

Yeni genom verileri, bu grubun evrimsel geçmişine dair önemli bilgiler sunarken, toksin üretimi ve organ yenilenmesi gibi özelliklerin moleküler düzeyde incelenmesini de mümkün kılıyor.