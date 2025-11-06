Yabancı uzmanlar, özellikle yeni nesil hedefe yönelik tedaviler ve hücresel terapiler sayesinde, hastalığın seyrinin kökten değiştiğini ve başarı oranlarının rekor seviyelere ulaştığını ifade etti.

Lösemiyle mücadelede dünya çapında önemli bir eşik aşıldı. Geleneksel kemoterapi yöntemlerinin yanı sıra, hücresel tedaviler ve genetik yaklaşımlar gibi çığır açan bilimsel gelişmeler, hastalığın korkutucu imajını silerek yerini yüz güldürücü sonuçlara bıraktı.

Tıp dünyası, kan kanserinin tedavisindeki başarı oranlarının, özellikle çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemide (ALL) yüzde 90 seviyelerine ulaştığını kaydetti.

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER VE CAR T-HÜCRE TERAPİSİ

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) önde gelen kanser araştırma merkezlerinden MD Anderson Kanser Merkezinden Dr. Elizabeth J. Shpall, lösemi tedavisindeki bu dramatik dönüşümü değerlendirdi. Dr. Shpall, özellikle CAR T-hücre terapisinin, diğer tedavilere yanıt vermeyen inatçı lösemi türlerinde bile hastalığın seyrini tamamen değiştirdiğini ifade etti.

Dr. Shpall, "T-hücrelerini hastanın vücudundan alıp laboratuvar ortamında kanser hücrelerini tanıyacak şekilde yeniden programlıyoruz. Bu, tam anlamıyla hastanın kendi bağışıklık sistemini en güçlü ilacına dönüştürerek, tedavideki en büyük silahımız oldu" şeklinde konuştu.

Özellikle kronik miyeloid lösemi (KML) gibi bazı lösemi tiplerinde kullanılan hedefe yönelik oral ilaç tedavilerinin, hastalığı yönetilebilir kronik bir duruma getirdiğini belirten uzmanlar, bu ilaçların, hastaların yaşam kalitesini ciddi ölçüde artırdığını vurguladı.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ÇIĞIR AÇTI

Saygın tıp dergisi The New England Journal of Medicine’da (NEJM) yayımlanan bilimsel araştırmalar, minimal rezidüel hastalık (MRD) takibinin önemini ortaya koydu.

Tedavi sonrasında vücutta kalan en küçük kanser hücresi izlerini dahi saptayabilen bu hassas teknikler sayesinde, nüks (tekrarlama) riski yüksek hastaların erken belirlenerek tedavilerinin kişiselleştirilmesi sağlandı.

İngiliz lösemi uzmanı ve araştırmacı Prof. Dr. David A. Goldstone, bilimsel çalışmaların artık sadece yaşam süresini uzatmaya değil, aynı zamanda tedaviye bağlı yan etkileri azaltmaya ve hastaların uzun vadede sağlıklı bir hayat sürmelerine odaklandığını aktardı.

Prof. Dr. Goldstone, "Artık lösemi tanısı alan hastalar için umutsuzluğa kapılma devri geride kaldı. Erken tanı, genetik analizler ve yeni nesil tedavilerin entegrasyonu, hastalığı büyük oranda kontrol altına almamızı sağladı" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI VERİLER BAŞARIYI TEYİT ETTİ

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından derlenen güncel veriler, gelişmiş ülkelerde çocukluk çağı kanserlerinde genel sağ kalım oranının yüzde 80’leri geçtiğini gösterdi. Bu başarının önemli bir kısmı, en sık rastlanan çocukluk çağı kanseri olan lösemi tedavisindeki ilerlemelerden geldi.

Uzmanlar, kök hücre nakli ve ileri genetik çalışmaların, ilerleyen dönemde lösemi tedavisini daha da kişiselleştirerek başarı oranlarını daha da yukarı taşıyacağını öngördü.