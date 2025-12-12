Harvard Üniversitesi'nden Dr. David Sinclair, bu keşfin sadece ömrü uzatmakla kalmayıp, yaşam kalitesini artıracağını ifade etti.

Bilim dünyası, insan ömrünü uzatma ve yaşlanmaya bağlı hastalıkları yavaşlatma potansiyeli taşıyan bir bileşeni barındıran günlük bir gıda maddesini mercek altına aldı.

Yapılan geniş çaplı bilimsel araştırmalar ve klinik deneyler sonucunda, siyah üzümde bulunan ve mucize molekül olarak adlandırılan Resveratrol'ün, beklenen etkileri gösterdiği ve "gençliğin en lezzetli anahtarı" olabileceği bildirildi.

YAŞLANMA KODLARINI ÇÖZME YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM

Harvard Tıp Fakültesi'nde Genetik Profesörü olarak görev yapan ve yaşlanma araştırmaları alanında dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Dr. David Sinclair, son bulgularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Sinclair, Resveratrol'ün, hücrelerdeki dayanıklılığı ve onarımı yöneten Sirtuin (SIRT) genlerini aktive ederek çalıştığını, bu aktivasyonun ise hücresel stresi azalttığını ve DNA hasarını onarmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

Dr. Sinclair, "Laboratuvar ortamında mayalar, solucanlar ve fareler üzerindeki deneyler, molekülün yaşam süresini ve sağlık süresini dramatik bir şekilde uzattığını gösterdi. Artık insan denekler üzerinde de umut verici sonuçlar görüyoruz. Bu, sadece ömrü uzatmak değil, aynı zamanda o yılları hastalık yükünden arındırmak anlamına geliyor" dedi.

Uzun yıllardır tartışılan "Fransız Paradoksu"nun bilimsel zemini de bu keşifle daha da sağlamlaştı. Fransızların doymuş yağ tüketimi yüksek olmasına rağmen, kalp hastalıkları oranlarının neden düşük olduğu sorusu, kırmızı şarap tüketimine yani dolaylı olarak yüksek Resveratrol alımına bağlandı.

Bu konuya dikkat çeken İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Beslenme Bilimi Bölümü'nden Prof. Dr. Elizabeth Loftus, Resveratrol'ün sadece hücre düzeyinde değil, aynı zamanda kardiyovasküler sistem üzerindeki faydalarını da vurguladı.

Prof. Dr. Loftus, "Bu bileşik, damar sertliğini azaltma ve kan akışını iyileştirme konusunda dikkate değer bir yeteneğe sahip. Sadece yaşlanmayı yavaşlatmıyor, aynı zamanda yaşlanmanın en büyük tetikleyicilerinden olan kalp-damar sağlığını da koruma altına alıyor" yorumunu yaptı.

GELECEĞİN TIBBI SOFRADA GİZLİ

Bilim insanları, bu molekülü en doğal ve ulaşılabilir haliyle tüketmenin, genç kalma ve hastalıklara karşı direnç geliştirme çabasında önemli bir strateji olduğunu belirtti.

Siyah üzümün yanı sıra yaban mersini ve yer fıstığı gibi gıdalarda da bulunan bu bileşiğin, gelecekte yaşlanma karşıtı ilaçların temelini oluşturabileceği öngörüldü.

Uzmanlar, mucizevi bir çözüm beklemek yerine, dengeli beslenme ve düzenli egzersizle birleştirilmiş Resveratrol alımının en etkili yöntem olduğunun altını çizdi.