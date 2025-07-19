Bilim dünyasına damga vuran deney! Casus arılar gerçek oldu

Çinli araştırmacılar tarafından arıların beyinlerine yerleştirilen küçük cihazlar sayesinde, arilar sibernetik organizmalar haline dönüştürüldü. arıların sırtına konumlandırılan ve küçük iğneler aracılığıyla doğrudan beyine bağlanılabilen bir sistemle arıların yönlendirilmesi kolaylaştırıldı.

Söz konusu çalışmada cihaz on denemeden dokuzunda başarılı sonuç verdi. Arilar verilen sola ya da sağa dönme komutlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirdiği gözlemlendi. Bu teknoloji böceklerin uçuş yönünü doğrudan beyinleri üzerinden kontrol etme fikrini ilk kez bu kadar net biçimde hayata geçirmiş oldu.

Söz konusu sisteme ilişkin yapılan deneyler bilim kurgu filmlerini aratmadı. Sistemle birlikte küçük ve sessiz kabul edilen bu canlılar keşif kurtarma ya da askeri görevlerde etkin bir biçimde kullanılabilecek.