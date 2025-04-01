Bilim dünyasından Alzheimer hastalarına müjde! İşte 5 mucize besin

Alzheimer hastalığı, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve henüz kesin bir tedavisi bulunmayan bir sağlık sorunu olarak öne çıktı. Ancak bilim insanları, doğru beslenmenin bu hastalığın ilerlemesini yavaşlatabileceğini ve hafızayı destekleyebileceğini ortaya koydu.

Uluslararası uzmanların görüşleri ve son araştırmalar, Alzheimer hastaları için sofrada yer alması gereken 5 besini işaret etti.

Beyin sağlığını koruyan bu gıdalar, hem hastalar hem de risk altındaki bireyler için umut vaat etti.

İşte bilimsel verilerle desteklenen o liste...

1. Yaban Mersini: Antioksidan Bombası

Yaban mersini, Alzheimer hastaları için en çok önerilen besinlerden biri. ABD’li beslenme uzmanı Dr. Michael Greger, “Yaban mersini, içerdiği antosiyaninlerle beyindeki oksidatif stresi azaltıyor ve nöronları koruyor” dedi.

2022’de The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırma, düzenli yaban mersini tüketiminin bilişsel gerilemeyi %20 oranında yavaşlattığını gösterdi.

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2. Somon: Omega-3 ile Beyin Kalkanı

Yağlı balıklar arasında somon, omega-3 yağ asitleri açısından zenginliğiyle dikkat çekti.

Norveçli beslenme uzmanı Prof. Dr. Rune Blomhoff, “Omega-3, beyindeki iltihaplanmayı azaltarak Alzheimer’ın ilerlemesini yavaşlatabilir” dedi.

Oslo Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, haftada iki kez somon tüketen bireylerde bilişsel fonksiyonların daha iyi korunduğunu ortaya koydu.

Blomhoff, “DHA ve EPA gibi omega-3 bileşenleri, sinir hücrelerinin iletişimini güçlendiriyor” diyerek somonun önemine dikkat çekti.

3. Ispanak: Vitamin ve Mineral Deposu

Yeşil yapraklı sebzeler arasında ıspanak, Alzheimer hastaları için öne çıktı.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Walter Willett, “Ispanak, K vitamini, folat ve lutein gibi bileşenlerle beyin sağlığını destekliyor” dedi.

2023’te Neurology dergisinde yayımlanan bir araştırma, düzenli ıspanak tüketiminin beyindeki beta-amiloid plak birikimini azalttığını ve bilişsel kayıpları frenlediğini gösterdi.

Willett, “Bu besin, Alzheimer riskini düşürmek isteyenler için günlük diyette yer almalı” önerisinde bulundu.

4. Ceviz: Beyin Dostu Yağlar

Ceviz, hem şekliyle hem de içeriğiyle beyne olan faydalarını kanıtladı. İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden Dr. Gunter Kuhnle, “Ceviz, polifenoller ve sağlıklı yağlarla dolu. Bu bileşenler, nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor” dedi.

2021’de Nutrients dergisinde yer alan bir çalışma, ceviz tüketiminin hafıza testlerinde performansı artırdığını ve Alzheimer hastalarında bilişsel gerilemeyi yavaşlattığını ortaya koydu.

Günde bir avuç ceviz, beyin sağlığı için güçlü bir destek sundu.

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5. Zerdeçal: İltihapla Mücadelede Lider

Zerdeçal, içerdiği kurkumin sayesinde Alzheimer hastaları için umut verici bir baharat.

Kore’de Seoul National University’den Prof. Dr. Min-Jung Kim, “Kurkumin, beyindeki iltihaplanmayı azaltıyor ve amiloid plakların temizlenmesine yardımcı oluyor” dedi.

2020’de Journal of Alzheimer’s Disease dergisinde yayımlanan bir araştırma, düzenli zerdeçal kullanımının bilişsel fonksiyonları iyileştirdiğini ve hastalığın ilerleyişini yavaşlattığını kanıtladı.

Kim, “Zerdeçalı yemeklere eklemek ya da çay olarak tüketmek, pratik ve etkili bir yöntem” diye ekledi.

UZMANLARDAN ORTAK GÖRÜŞ: BESLENME TEDAVİYE DESTEK

Uzmanlar, bu besinlerin Alzheimer’ı tamamen ortadan kaldırmasa da hastalığın seyrini olumlu yönde etkilediğini vurguladı.

Dr. Greger, "Beslenme, ilaç tedavisine ek olarak güçlü bir tamamlayıcı. Ancak çeşitlilik ve denge şart" dedi.

Prof. Dr. Willett ise erken dönemde bu besinlere yönelmenin hastalığın riskini azaltabileceğini ifade etti.

Bilim dünyası, Alzheimer hastalarının ve yakınlarının günlük diyetlerinde bu 5 besine yer açmasının önemine dikkat çekti.

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BEYNİNİZ İÇİN BİR ADIM ATIN

Alzheimer’a karşı mücadelede beslenme, güçlü bir silah olarak öne çıktı. Yaban mersini, somon, ıspanak, ceviz ve zerdeçal, hem lezzetli hem de bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarıyla sofralarda yerini almayı bekledi.

Uzmanlar, bu besinlerin düzenli tüketimle hafızayı destekleyebileceğini ve yaşam kalitesini artırabileceğini söyledi.