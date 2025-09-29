Bilim dünyasını sarsacak teori: Beynin gizemi çözülüyor

Dr. Coppola, bilincin kökeninde, beynin en eski ve ilkel kısımlarının olabileceğini ileri iddia ediyor. Teoriye göre, bilinç sadece insanlara özgü bir özellik olmaktan çıkıp, sanıldığından çok daha fazla canlıda görülen evrensel bir olguya dönüşebilir.

Yapısı gerekeği karmaşık katmanlar içeren beyinde dış katmanda yer alan korteks, düşünme, öğrenme ve problem çözme gibi üst düzey işlevlerden sorumlu iken, beynin derinliklerindeki subkorteks, açlık, susuzluk ve korku gibi temel dürtü ve duyguları yönetmekle sorumlu. Yaklaşık 500 milyon yıldır var olan subkorteks, halk arasında bazen "sürüngen beyin" olarak da biliniyor.

ÇARPICI SONUÇLAR ELDE EDİLDİ

Dr. Coppola, gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma ile yüz yılı aşkın bilimsel veriyi inceleyerek bu eski bölgelerin rolünün küçümsendiğini savunuyor. Araştırmada elde edilen bulgular beyin üzerinde yapılan uyarım deneyleri, hayvan çalışmaları ve nörolojik vaka raporlarını içeriyor. Elde ettiği bulgular, korteksin hasar görmesinin bilinci değiştirebildiğini, ancak subkorteksin hasar görmesinin genellikle bilincin tamamen yitirilmesiyle, yani ölüm ya da koma ile sonuçlandığını gösteriyor.

Dr. Coppola'nın teorisini destekleyen en çarpıcı kanıtlar, nadir görülen nörolojik vakalardan geliyor. Hidranensefali adı verilen, beyin korteksinin büyük bir kısmının oluşmadığı çocuklarda bile temel bilinç belirtileri gözlemlenebiliyor. Tıp literatürüne göre bu çocukların bitkisel hayatta olması gerekirken, üzülme, oyun oynama, insanları tanıma ve müzikten keyif alma gibi duygusal ve bilişsel tepkiler verebildikleri görülüyor.

Benzer şekilde, hayvanlar üzerinde yapılan deneyler de bu tezi güçlendiriyor. Sıçanların, kedilerin ve maymunların beynindeki neokorteks cerrahi müdahaleyle çıkarıldığında bile, bu hayvanların duygularını ifade edebildiği, yavrularını büyütebildiği ve yeni şeyler öğrenebildiği gözlemlendi. Bu bulgular, bilincin temel seviyesinin korteksten bağımsız olarak subkorteks tarafından üretilebileceğini düşündürüyor.

