Yeni bir beceri edinme ya da uzun süredir ertelenen bir hobiye başlama konusunda "çok yaşlıyım" endişesi taşıyan milyonlarca kişi için bilim dünyasından umut verici bir açıklama geldi.

Avustralya'da bulunan Queensland Üniversitesi'ndeki bilim insanları, yaşın sadece bir sayı olduğunu bir kez daha güçlü kanıtlarla gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz aylarda tamamlanan kapsamlı bir bilimsel çalışma, yetişkin zihninin karmaşık görevleri öğrenme ve yeni bilgilere adapte olma yeteneğinin, sanılanın aksine orta yaşların sonlarında zirveye ulaştığını saptadı.

Araştırmacılar, 55 ila 60 yaş aralığındaki bireylerin, mantık, akıl yürütme ve kelime dağarcığı gibi önemli bilişsel yeteneklerde diğer yaş gruplarından daha iyi performans gösterdiğini ifade etti. Bu bulgu, beynin yaşla birlikte değişmesine rağmen, bilgeliğin ve birikmiş deneyimin getirdiği avantajlarla yeni öğrenme yollarını keşfettiğini işaret etti.

ULUSLARARASI UZMANLARDAN ONAY: BEYİN SÜREKLİ DEĞİŞİME AÇIK

Bu çarpıcı sonuç, uluslararası nörobilim çevrelerinde de yankı uyandırdı.

Kanada'nın McGill Üniversitesi'nden ünlü nörobilim uzmanı Prof. Dr. Daniel Levinson, söz konusu Avustralya çalışmasının sonuçlarını değerlendirerek, "Bu veriler, beynin 'plastisite' dediğimiz sürekli değişebilme ve adapte olabilme yeteneğini açıkça gösteriyor. Birinci elden bilgileri edinme hızımız yavaşlayabilir, ancak 50'li yaşlardan sonra beynimiz bilgileri birleştirme ve daha derin bağlantılar kurma konusunda ustalaşmıştır. Yeni bir hobi, örneğin müzik aleti çalmak ya da yeni bir dil öğrenmek, bu yaş grubundaki bireyler için zihinsel rezervi güçlendirmenin en etkili yollarından biri olarak öne çıktı" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Johns Hopkins Üniversitesi'nden bilişsel psikoloji profesörü Dr. Eleanor Vance, yaşlılıkla birlikte gelen 'kristalize zeka' (birikmiş bilgi ve beceriler) artışının, yeni beceriler öğrenirken adaptasyonu kolaylaştırdığını belirtti.

Dr. Vance, "Yaşça büyük yetişkinler, gençlere kıyasla yeni bilgiyi mevcut bilgi ağlarına daha etkin bir şekilde entegre etme becerisine sahipler. Yaş, bir son nokta değil, zihinsel gelişimin farklı bir aşamasıdır" diyerek yaşa bağlı öğrenme engeli algısının yanlış olduğunu vurguladı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, özellikle 55-60 yaş aralığının, zihinsel yeteneklerin birleşimi ve deneyimin getirdiği bilgelik sayesinde, yeni başlangıçlar için ideal bir dönem olduğunu gösterdi. Bu bulgular, bireyleri yaşlarına takılmadan hayallerindeki aktivitelere yönelmeye teşvik eden güçlü bir bilimsel dayanak oluşturdu.